Di 88 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 88 anni Battista Bazzu noto Tulesu. Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, i figli Giacomina, Piera con Antonello, Sebastiano con Giannina, i nipoti, il pronipote Tommaso, i cognati e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 25 marzo alle ore 10 e 30 nella chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena, partendo dalla casa dell’estinto in via Caprera 13.

Si chiede cortesemente di rispettare le norme anti-Covid in ottemperanza al Dpcm dell’8 marzo coronavirus.

Arzachena, 23 marzo 2021

