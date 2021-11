Improvvisamente dopo breve malattia è tornato alla casa del Padre Giovanni Usai. Lo piangono la moglie Paolina, le figlie Daniela con Giorgio, Claudia, le adorate nipotine Francesca e Giulia, la sorella Anna, i cognati e i parenti tutti.

Le esequie saranno celebrate venerdì 12 novembre alle ore 10 e 30 nella chiesa Santa Maria della Neve (Tempio Nuovo) in Arzachena, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Nenni 2.

Non fiori ma opere di bene.