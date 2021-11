Maxi sequestro di marijuana a Olbia: “Il furgone era rubato”

Le precisazioni dell’azienda dopo il sequestro di marijuana.

Dopo il maxi sequestro di marijuana avvenuto a Olbia una ventina di giorni fa l’azienda Sugherificio Sotgia F.Lli Srl in Liquidazione ha precisato che il furgone nel quale è stata trovata la droga era stato rubato e l’azienda è totalmente estranea ai fatti.

“Il veicolo di proprietà della SUGHERIFICIO SOTGIA F.lli SRL IN LIQUIDAZIONE , Già Sugherificio Sotgia f.lli spa, dalle autorità procedenti nel corso dell’operazione sottratto al possesso dei legittimi proprietari e che il sig. Sotgia è assolutamente estraneo ai fatti di cui è notizia, se non, in qualità di persona offesa del reato di furto. Sotgia ha tempestivamente informato le autorità dell’avvenuto furto.”, fa sapere l’azienda.