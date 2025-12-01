Nuove condotte, disagi con l’acqua in alcune zone a Olbia

Lavori sulle condotte idriche a Olbia.

A Olbia saranno collegate nuove condotte idriche, causando alcuni disagi con l’acqua. Mercoledì 3 dicembre i lavori comporteranno la disconnessione di quelle obsolete nella via Grecia, incrocio con Via Svizzera e Via Faenza, lungo la rete esistente. Per permettere l’esecuzione dei lavori, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle ore 08:15 alle ore 17.

Di conseguenza ci sarà un disservizio totale per le abitazioni situate in Zona Bandinu dalle ore 8:15 alle ore 17:30 e disservizi sporadici di cali di pressione e/o portata alle abitazioni ubicate in località: Centro Storico, dalle ore 08:15 alle ore 17:30

Il personale tecnico sarà presente in loco per regolare i flussi dai serbatoi, ottimizzando le riserve disponibili. È previsto il ripristino del normale servizio entro le 19, salvo imprevisti. Eventuali modifiche al programma verranno comunicate tempestivamente. Al riavvio del flusso, è possibile osservare brevi fenomeni di torbidità dell’acqua: si raccomanda di far scorrere il rubinetto fino a completo schiarimento.