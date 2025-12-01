Melissa Satta contro gli insulti sessisti: “Non sono una mangia uomini”

Melissa Satta rompe il silenzio dopo gli attacchi su Berrettini.

Melissa Satta ha rotto il silenzio dopo le accuse per la relazione con il tennista Matteo Berrettini. L’ex Velina sarda al settimanale F si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla sua vita sentimentale e sulla sua famiglia. Dopo aver svelato di amare molto il calcio ha preso le distanze da insulti gravi che ha ricevuto riguardo alle sue relazioni sentimentali.

“Mi dipingono come una mangiauomini ma sono tutt’altro”, ha dichiarato la showgirl che ha aggiunto: “Quando dicono che sono dipendente dal sesso e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, all’inizio ci ricevo su ma poi le insinuazioni sono diventate offensive”.

La Satta ha criticato quei giornalisti che ricercano il like. “Non sono disposta a tollerare gli insulti, ho un figlio”, ha detto nell’intervista.

A F ha parlato anche del sessimo presente nella società italiana, che si traduce in pregiudizi nei confronti delle donne: “Ho avuto relazioni importanti e lunghe e ho avuto delle storie e mi sembra anche normale”. Sul rapporto con Beretta ha svelato che con suo figlio Maddox va molto d’accordo. Per quanto riguarda il rapporto con la ex Giulia Delellis ha svelato che non c’è nessun rancore.