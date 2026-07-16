Abbanoa ripara una condotta a Olbia, stop temporaneo all’acqua

I lavori di Abbanoa ad una condotta di Olbia.

Intervento di manutenzione sulla rete dell’acqua di Olbia con possibili disagi per i residenti di alcune vie cittadine. Le squadre tecniche di Abbanoa sono al lavoro per riparare una condotta distributrice all’interno di un pozzetto di ispezione situato all’incrocio tra via Del Moro e via Ciro Menotti.

Per permettere agli operatori di completare le attività in condizioni di sicurezza, il gestore ha disposto la sospensione temporanea dell’alimentazione idrica nel nodo principale della rete. L’intervento è iniziato alle 10 e dovrebbe concludersi entro le 16:30, salvo eventuali imprevisti. Nel corso della giornata potrebbero quindi verificarsi cali di pressione o brevi interruzioni nell’erogazione dell’acqua nelle aree servite da via Del Moro e dalle traverse collegate, via Aldo Moro e dintorni, via Veronese e vie limitrofe, oltre alla zona di via Galvani.

Abbanoa ha comunicato che i tecnici impegnati nell’intervento cercheranno di contenere il più possibile la durata dei disagi e di anticipare la riapertura del servizio nel caso in cui la riparazione venga completata prima dell’orario programmato. Una volta terminati i lavori, l’erogazione tornerà gradualmente alla normalità. Il gestore ricorda inoltre che, nelle fasi successive al ripristino, l’acqua potrebbe presentarsi momentaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Per eventuali segnalazioni o anomalie resta attivo il servizio guasti di Abbanoa, disponibile 24 ore su 24 al numero verde 800/022040.

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