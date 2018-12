Domani la chiusura dell’acqua a Olbia.

Domani, venerdì 7 dicembre, alle ore 11, per due ore circa, verrà chiuso l’approvvigionamento idrico ad Olbia in via Donizetti, via Boiardo e via Cherubini al fine di dismettere alcune condotte. Lo comunica con una nota il Comune.

