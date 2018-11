Ancora acqua gialla a Olbia.

Acqua scura, tra il giallo e in alcuni casi color marrone, è scesa negli scorsi dai lavandini di alcune zone di Olbia. Un problema che continua da diverse settimane, e che allarma non poco la cittadinanza. Tanti i disagi, per molti è stato impossibile usare l’acqua corrente, mentre ad altri è bastato attendere alcuni minuti perché l’acqua tornasse limpida. L’allarme è dilagato sui social network con foto che testimoniano questo disagio.

