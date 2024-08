Olbia piange la scomparsa di Bastianino Sanna, aveva 54 anni

L’addio a Bastianino Sanna di Olbia.

La città di Olbia piange la scomparsa di Sebastiano Sanna, conosciuto affettuosamente come Bastianino, venuto a mancare all’età di 54 anni. Munito dei conforti religiosi, ha lasciato un vuoto incolmabile nell’animo dei suoi cari e di quanti lo hanno conosciuto.

La moglie Emanuela Raspa, l’adorata figlia Lucia, il fratello Massimo con Gianna, il suocero Angelo, i cognati Nicola, Gianni con Caterina e Lorenzo, gli amici, i compari e i parenti tutti hanno dato il triste annuncio con profondo dolore.

Il funerale si è tenuto questa mattina alle ore 10 presso la storica basilica di San Simplicio. La cerimonia è partita dall’abitazione dell’estinto, dove numerosi amici e parenti si sono raccolti per dare l’ultimo saluto a Sebastiano. La famiglia Sanna ha espresso la propria gratitudine a tutti coloro che hanno mostrato sostegno e affetto in questo momento difficile, e ha deciso di dispensare dalle visite per poter vivere il proprio dolore in intimità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui