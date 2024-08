Le difficoltà nell’arrivare in spiaggia a Olbia.

La passerella mobile recentemente installata per facilitare l’accesso alla spiaggia di Olbia sta creando non pochi disagi ai cittadini e ai turisti. La struttura, che si trova nelle Vecchie Saline e dovrebbe garantire un percorso sicuro verso la spiaggia, si rivela spesso scivolosa, specialmente in condizioni di alta marea, quando viene sommersa e diventa inaccessibile. Questo fatto crea problemi a quanti cercano di raggiungere la spiaggia, trovandosi di fronte a un percorso impegnativo il giorno successivo.

Inoltre, la situazione è aggravata dagli avvallamenti presenti lungo il percorso, causati dalle piogge recenti, che rimangono trascurati e non riparati. Questi problemi sono particolarmente evidenti nella zona di Marina Maria, dove i passeggeri in attesa del bus per Olbia sono esposti al sole cocente, rischiando l’insolazione. Fortunatamente, esiste un parcheggio a pagamento comunale, pulito e ben tenuto, che rappresenta l’unico segno di civiltà in un contesto altrimenti carente.

Un’altra criticità riguarda l’uscita dalle vecchie saline in direzione di Olbia: l’immissione è coperta da piante che riducono notevolmente la visibilità, rendendo la manovra pericolosa. Questo problema è ulteriormente aggravato dalla frequente presenza di auto in contromano, che contribuisce a un ambiente di guida particolarmente rischioso. Si suggerisce di rimuovere le piante che ostruiscono la vista e di evidenziare le tre immissioni per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti.

