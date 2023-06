L’addio a Giovanna Maria Deiana.

Giovanna Maria Deiana, di 74 anni, è venuta a mancare recentemente a Olbia. Era una persona amata e rispettata nella comunità in cui ha vissuto. Giovanna era sposata con Peppino e insieme hanno avuto la gioia di crescere tre figli: Maurizio, Federico e Valentina. Il legame familiare era di fondamentale importanza per Giovanna, e il suo amore per i suoi nipoti, Simone e Alice, era profondo e incondizionato.

I funerali di Giovanna si terranno venerdì alle ore 9:30 nella chiesa nuova di Sant’Ignazio di Laconi a Olbia. Il corteo funebre partirà dall’ospedale San Giovanni Paolo II, il luogo in cui Giovanna ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita. Sarà un momento di commiato e di preghiera per onorare la sua memoria e condividere il dolore della sua perdita con gli amici, i parenti e la comunità. Dopo la cerimonia, la salma di Giovanna troverà riposo nel cimitero vecchio, dove i suoi cari potranno visitare e ricordare con affetto.

Giovanna sarà ricordata come una donna amorevole, premurosa e generosa. Il suo impegno per la famiglia e il suo amore incondizionato hanno creato legami indissolubili e hanno ispirato coloro che le sono stati vicini. Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta, lasciando un’eredità di affetto e di valori familiari profondi.

Mentre salutiamo Giovanna con tristezza, cerchiamo conforto nel sapere che la sua memoria continuerà a influenzare positivamente la vita di coloro che ha toccato. Possa il suo spirito gentile e amorevole essere una fonte di ispirazione per tutti noi, spingendoci a valorizzare i legami familiari e a donare il nostro amore senza riserve.

