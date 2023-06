Abbanoa, lavori nella rete idrica della Gallura: rubinetti a secco

I lavori alla rete idrica di Abbanoa in Gallura.

Il 7 giugno, nell’impianto di sollevamento idrico Abbanoa Oddastri – Loiri Porto San Paolo, sarà necessario procedere alla sostituzione degli scomparti di media tensione. Di conseguenza, è prevista una interruzione dell’impianto dalle 9 alle 16. Durante l’esecuzione di queste operazioni, sarà necessario interrompere il flusso idrico, con la conseguente possibilità di un disservizio nella fornitura alle utenze.

I comuni interessati dal disservizio di Abbanoa in Gallura.

Le aree interessate da questa interruzione saranno Padru, Loiri Porto San Paolo, Loiri centro e la frazione di Azzani. Ma anche le frazioni di Berchideddu e Sa Castanza a Olbia. Sono state pianificate tutte le operazioni necessarie per ridurre al minimo il disagio causato alla popolazione servita. E si prevede che i lavori saranno completati entro le 16, seguiti dal ripristino dell’erogazione dell’acqua entro le 17, senza ulteriori avvisi preventivi.

Le operazioni di riempimento delle condotte idriche.

Durante il processo di riavvio del flusso idrico, è importante tenere presente che potrebbero verificarsi temporanei episodi di torbidità. Per garantire la massima qualità dell’acqua erogata, Abbanoa adotta misure preventive e filtri per limitare al minimo l’impatto di questi episodi transitori di torbidità. Tuttavia si raccomanda di monitorare l’aspetto dell’acqua prima di utilizzarla per scopi sensibili o di consumo umano. Nel caso in cui persistano dubbi o problemi relativi alla qualità dell’acqua, si consiglia di contattare l’ente idrico competente per ulteriori informazioni e assistenza.

