L’addio al nonnino Ambrogio Deiana di Olbia.

All’età di 99 anni si è spento Ambrogio Deiana, venuto a mancare dopo una breve malattia e assistito dai conforti religiosi. Era nato il 19 novembre 1926 a Olbia.

A darne notizia, con dolore composto, sono i figli Tonino con Anna e Lucia con Paolo, insieme alle amate nipoti Luisa con Paolo e Margherita con Cristian, al pronipote Mario, alla nipote Giovanna e ai parenti tutti, uniti nel cordoglio per la scomparsa.

Le esequie si svolgeranno domani, venerdì 20 febbraio, alle ore 10 nella chiesa di Nostra Signora de La Salette a Olbia, con partenza dalla Casa Funeraria La Pax Braccu in via Bazzoni Sircana 13d. Al termine della cerimonia il feretro verrà accompagnato al cimitero vecchio di Olbia. La famiglia ha espresso il desiderio che, al posto dei fiori, siano compiute opere di bene.

