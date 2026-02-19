Guasto tecnico a Santa Teresa Gallura, i telefoni restano muti

Il guasto ai telefoni di Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura le comunicazioni telefoniche risultano temporaneamente interrotte a causa di un guasto tecnico sulla rete dell’operatore telefonico. La situazione ha reso le linee isolate, impedendo il normale contatto telefonico con gli utenti.

I tecnici sono già intervenuti per risolvere il problema e si sta lavorando al massimo per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Il Comune ha assicurato che informerà tempestivamente la cittadinanza non appena le linee torneranno operative. Nel frattempo, viene raccomandato di utilizzare esclusivamente la posta elettronica per qualsiasi comunicazione o richiesta, in attesa della ripresa del normale servizio.

