Nuova pista all’aeroporto di Olbia.

Tra gennaio e febbraio 2020 sono previsti i lavori dell’allungamento della pista dell’aeroporto di Olbia. Saranno 45 i giorni di chiusura per l’aeroporto Costa Smeralda. Tutti i voli, in quel periodo, saranno dirottati negli scali di Cagliari e Alghero.

La chiusura sarà necessaria per rifare completamente la pista di decollo e atterraggio. Lavori mai eseguiti negli ultimi 70 anni. Come anticipa il quotidiano La Nuova Sardegna, la Geasar sta studiando un piano di emergenza per quel periodo, proprio per contenere i gravi disagi previsti.

Dato che tutti i voli verranno dirottati soprattutto su Alghero, la Geasar ha pensato di mettere a disposizione un servizio bus navetta, che collegherà l’aeroporto di Olbia con Alghero e viceversa. E per chi utilizzerà il bus navetta è prevista la sosta gratuita nelle aree parcheggi dell’aeroporto.

Inoltre, la società Geasar sta studiando un piano detto “di conservazione” per tutte le attività economiche presenti all’interno dell’aeroporto che subiranno la chiusura per 45 giorni. Saranno quasi due lunghi mesi in cui le attività vedranno un grosso cantiere e nessun passeggero all’interno.

