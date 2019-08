Luminosissima meteora avvisata ieri sera.

Erano appena passate le 22.30 e una scia luminosa ha attraversato il cielo della Sardegna. Sono decine le segnalazioni che arrivano da Olbia e altre parti della Gallura. Una scia inaspettata che ha stupito tutti. La notizia è poi rimbalzata sui social in pochi minuti.

Stando ai commenti dei fortunati che sono riusciti ad osservare il fenomeno in diretta mentre erano all’aperto, si è trattato di una meteorite di dimensioni abbastanza grandi tali da permetterne l’ingresso in atmosfera venendo disintegrato solo in un secondo momento.

Infatti, gli esperti affermano che si è trattato di un meteorite entrato in contatto con l’atmosfera sopra i cieli della Sardegna. E così in tanti raccontano che “Olbia è stata illuminata a giorno per qualche istante prima che la scia luminosa sparisse”.

“Stavamo terminando la cena, sembrava un fulmine ma poi il tuono non l’abbiamo udito”. Testimonianze provenienti da ogni parte della Gallura. “Un meteorite ha illuminato il cielo notturno mentre eravamo in macchina, rientrando da Golfo Aranci. All’improvviso è apparsa una vera e propria palla di fuoco con striature gialle”.

Ogni giorno sono migliaia le meteorite che si scontrano con la nostra atmosfera ma solo poche sono quelle che riusciamo a vedere. Un evento straordinario e affascinante allo modo.

