All’aeroporto di Olbia la vetrina con i migliori artigiani della Sardegna

L’evento.

My Favourite Artisan Award & Lab 2019 previsto per il 18 ottobre dalle 11 alle 17 è un evento ideato dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, in collaborazione con l’assessorato al Turismo della Regione Sardegna e Cortesa, società del gruppo Geasar che promuove e commercializza la migliore selezione dei prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato artistico della Sardegna.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze dell’artigianato sardo, organizzando appuntamenti del “saper fare”, con laboratori e dimostrazioni degli artigiani al lavoro.

I sette artigiani del corner Isola Karasardegna che hanno ricevuto maggior apprezzamento dai clienti, avranno uno spazio dedicato all’allestimento di un piccolo laboratorio, per dimostrare ai passeggeri come avviene la creazione di un manufatto artistico ed un’area a disposizione per la promozione delle proprie creazioni.

Una giornata che vedrà protagonisti dalle 11 alle 17 gli artigiani iscritti alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico mettere a disposizione la loro preziosa esperienza, per illustrare ai passeggeri come avviene la realizzazione dei manufatti della migliore tradizione artigianale sarda.

La giornata sarà dedicata a varie categorie di lavorazione diversa, che spazieranno dalla tecnica del ricamo a quella della tessitura, dalla lavorazione dell’oro a quella del legno e della ceramica.

Ricreeremo in aeroporto dei piccoli laboratori per far vivere al passeggero l’esperienza della lavorazione di un manufatto artistico, che racchiude in se frammenti di tradizione tramandata nei secoli, di passione, di impegno, sapientemente valorizzati dalla creatività e dalla maestria dei nostri artigiani.

Altro momento importante della giornata, sarà la consegna dei premi My Favourite Artisan Award ai fortunati passeggeri che verranno estratti dalle liste dei passeggeri in partenza in quella giornata.

Contribuirà a creare un’atmosfera accattivante e piacevole l’accompagnamento musicale di Beppe Dettori, che si esibirà come special guest. L’intera giornata sarà presentata dal dj Max Borrelli e andrà in onda con collegamenti su Radio Supersound. Il posizionamento dei laboratori, dotati di un portale ben visibile, è ideale per catturare attenzioni e curiosità dei passeggeri, i quali saranno invitati da una hostess ad assistere e partecipare a un’esperienza emozionante e sensoriale, nonché a seguire il racconto dei protagonisti.

