Le affissioni murarie a Olbia.

Dopo i manifesti funebri ad Olbia diventano virtuali anche i manifesti pubblicitari. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di sospendere tutte le affissioni murarie che, in molti casi, venivano effettuate in spazi non adeguati. Ma come si potrà fare pubblicità in città da adesso in poi?

È allo studio da parte dei tecnici del Comune una modalità che manderà in pensione definitivamente le affissioni su colla in favore di un metodo più ordinato ed ecologico. L’idea, infatti, è quella di utilizzare il così detto schermo rotativo, così come già previsto per le necrologie, un pannello sul quale scorrono, di volta in volta, i diversi messaggi pubblicitari.

