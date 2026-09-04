Fermata sospesa a Calangianus, i bus Arst si spostano in piazza

I bus Arst cambiano fermata a Calangianus.
Cambiano temporaneamente i punti di fermata degli autobus a Calangianus. A partire da mercoledì 2 settembre, e fino a quando non verrà comunicata una nuova disposizione, la fermata denominata “Calangianus Municipio” non sarà infatti utilizzabile.
La sosta in prossimità degli edifici scolastici.
La modifica riguarda le corse dei bus che abitualmente prevedono una sosta in via Marconi, in prossimità degli edifici scolastici che ospitano le scuole elementari e medie. Per consentire il regolare svolgimento del servizio, la fermata verrà sostituita da un punto alternativo individuato in piazza Santa Lucia.
Si dovrà tenere conto della variazione negli spostamenti quotidiani.
L’avviso è stato diffuso dal Comune di Calangianus, che invita quindi gli utenti del trasporto pubblico a tenere conto della variazione negli spostamenti quotidiani. Chi utilizza le corse interessate dovrà pertanto recarsi in piazza Santa Lucia per la salita e la discesa dal mezzo, anziché raggiungere la consueta fermata di via Marconi. Il provvedimento resterà in vigore fino a nuova comunicazione.