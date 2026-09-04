Chiude il dormitorio comunale a Olbia, cosa c’è da sapere

La chiusura del dormitorio comunale a Olbia.

Il dormitorio comunale di Olbia si prepara a chiudere temporaneamente. Il servizio del Centro Servizi Umanitari sarà operativo per l’ultima giornata sabato 5 settembre, mentre da domenica 6 settembre l’attività verrà sospesa fino a una nuova comunicazione da parte dell’amministrazione comunale. La comunicazione è stata diffusa dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia il 3 settembre. La struttura attualmente utilizzata per l’accoglienza notturna si trova nella palestra della scuola primaria della Direzione Didattica I Circolo, in via Modena 132. Fino alla giornata di sabato il servizio continuerà a essere garantito secondo le modalità consuete, con accesso degli ospiti nella fascia oraria compresa tra le 18:30 e le 20:30, in ordine di arrivo e fino all’esaurimento dei posti disponibili. Non è prevista la possibilità di effettuare prenotazioni.

Non è stata comunicata la data della riapertura.

La sospensione scatterà invece dal 6 settembre e, nell’avviso diffuso dal Comune, non viene indicata al momento una data per la riapertura del dormitorio. Non viene inoltre precisata, nella comunicazione, un’eventuale struttura alternativa che possa garantire immediatamente il servizio durante il periodo di chiusura. Il provvedimento arriva in una fase caratterizzata da diversi cambiamenti nell’organizzazione dell’accoglienza per le persone senza dimora a Olbia. Nel corso del 2026 il dormitorio del Centro Servizi Umanitari è stato infatti interessato da più trasferimenti temporanei. A partire dal primo aprile era stato previsto lo spostamento presso la Casa per ferie nella località Marinella, con 20 posti letto disponibili.

La riqualificazione della sede del Centro Servizi Umanitari di via Canova.

Successivamente il servizio è stato nuovamente trasferito nella palestra di via Modena. La situazione è legata anche al percorso di riqualificazione della sede del Centro Servizi Umanitari di via Canova, destinata a tornare a ospitare i servizi una volta conclusi gli interventi. Il Comune ha infatti avviato nei mesi scorsi una procedura per la co-progettazione e la gestione del Centro, della mensa sociale e dei servizi di pronto intervento sociale. Per chi avesse necessità di informazioni sul servizio e sulle modalità di assistenza durante la sospensione, il Comune indica come riferimento il Servizio Sociale, raggiungibile allo 0789/52036, oppure l’associazione O.D.V. Le Misericordie, al numero 379/2020200.

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