Alberi e fiori per la Giornata della Gentilezza al cimitero di Olbia

La Giornata della Gentilezza al cimitero di Olbia.

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, mercoledì 13 novembre, il “cimitero gentile” di Olbia organizza un evento celebrativo, nel rispetto del protocollo firmato il 12 giugno scorso col quale ha aderito al Movimento ideato dal biologo naturalista Daniel Lumera.

Dalle ore 10:30 una delegazione di 20 ragazzi, amici di “Villa Chiara”, accompagnati dai volontari attivi dell’associazione Oftal, dalla loro educatrice e dagli operatori socio assistenziali del centro diurno e residenziale omonino, sarà presente attivamente alla cerimonia simbolica della piantumazione di alberi da frutta in un’area appositamente individuata. Saranno proprio i ragazzi ad attribuire ad ogni pianta “un nome gentile” scaturito da un laboratorio di consapevolezza e dibattito sul tema.

Parteciperà inoltre il docente Ciro Punzo insieme agli alunni del corso “Produzioni nautiche” dell’istituto Amsicora di Olbia che realizzeranno alcune piccole targhette a forma di Tau Francescano sulle quali apporre il nome gentile.

“Si tratta di un ulteriore modo per dare concretezza al protocollo sottoscritto in occasione della proclamazione del primo cimitero gentile d’Italia – commenta Caterina Sotgia, responsabile della Asco, Azienda Servizi Cimiteriali Olbia -. Oltre alla piantumazione degli alberi da frutta all’ingresso di Su Lizzu, metteremo a disposizione degli utenti alcuni fiori recisi da donare come simbolo di gentilezza verso i cari estinti”.

“Un’iniziativa dal significato profondo che vuole dare un segnale di gentilezza in un luogo tanto caro alla nostra comunità – ha commentato il sindaco Settimo Nizzi -. Ci piace vedere che il primo “cimitero gentile” d’Italia non è rimasto tale solo sulla carta: l’iniziativa si concretizza infatti attraverso azioni concrete e con il coinvolgimento di realtà di rilievo della nostra città”.

La gentilezza sarà quindi celebrata con la vita di nuova alberi, con le emozioni di ragazzi speciali e con un gesto tanto semplice quanto significativo: donare un fiore.

