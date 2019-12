L’episodio in via del Topazio.

Paura per una probabile fuga di gas questo pomeriggio ad Olbia. Poco dopo le 17 i vigili del fuoco sono intervenuti in un’abitazione in via del Topazio.

Una volta effettuati i controlli, gli uomini del 115 hanno accertato che non vi fosse alcuna fuga. Probabilmente si è trattato di odori provenienti dall’esterno della palazzina, forse dovuti ad uno scarico di bombolone GPL.

La squadra non ha ritenuto opportuno evacuare i residenti e l’intervento si è concluso in poco meno di un’ora.

(Visited 489 times, 11 visits today)