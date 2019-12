Il tamponamento al bivio per Liscia.

Incidente in questa sera alla periferia di Tempio Pausania. Al bivio per Liscia, due auto si sono scontrate in un tamponamento.

Sul posto è intervenuta un’equipe medica del 118 che ha portato uno dei feriti in ospedale per gli accertamenti di rito. Le sue condizioni, tuttavia non sono gravi.

Per la messa in sicurezza dell’area sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e coordinato il traffico.

