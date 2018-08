Ancora furbetti dei rifiuti.

A Olbia persiste ancora, come in altre parti della Regione, il problema dell’abbandono dei rifiuti. Nonostante tutti gli accorgimenti presi e i servizi resi, infatti l’incidenza del fenomeno è sempre troppo alta. A Olbia è guerra contro i furbetti dei rifiuti. Una donna è stata trovata in pieno mentre lanciava dei sacchetti di rifiuti dietro il centro commerciale Auchan di Olbia. Fotografata e allontanata dagli utenti di passaggio. Tolleranza zero contro i furbetti dei rifiuti da parte dei residenti della zona. Nei parcheggi vicino all’ Auchan viene abbandonata di continuo spazzatura per strada e sacchi di immondizia, nonostante il servizio della differenziata sia attivo e funzionale.

