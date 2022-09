Addio all’ex carabiniere Amedeo Murru: due anni fa l’incidente a Olbia

Addio ad Amedeo Murru.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa di Amedeo Murru, a 67 anni, dopo due anni di sofferenze. L’uomo, carabiniere in pensione, era stato vittima di un grave incidente avvenuto nel mese di marzo 2020, quando l’Italia era in lockdown.

Amedeo, ricordato da tutti come un uomo buono sempre disposto ad aiutare il prossimo, era stato investito mentre attraversava la strada. A causa del grave trauma riportato, dopo un lungo coma, le sue condizioni di salute peggioravano di giorno in giorno. L’ex carabiniere lascia sua moglie Tonina che gli è stata molto vicina e due nipoti, che si stringono nel dolore per la perdita.