Lo screening all’Amsicora di Olbia.

È iniziato nella mattinata di oggi, 18 gennaio, lo screening per il Covid 19 nelle sede di Olbia dell’Istituto agrario Amsicora e dell’Istituto tecnico e professionale. Si sono sottoposti al tampone antigenico rapido oltre 260 studenti su 320 previsti, con una adesione quasi totale. Un dato di partecipazione che soddisfa altamente la dirigenza della scuola, considerando anche il fatto che frequenta l’istituto un altissimo numero di pendolari.

“Ragazzi e ragazze che stamattina presto sono partiti dai loro paesi per raggiungere la scuola, segno del loro grande senso di responsabilità – commenta il preside Gianluca Corda -. Avevamo chiesto nei giorni scorsi agli studenti di partecipare numerosi per consentirci così di avere una fotografia attendibile della situazione e poter così valutare un rientro per piccoli gruppi in presenza”.

Nei prossimi giorni l’attività di screening proseguirà nella sede distaccata di Oschiri ed andrà a sommarsi a quella già predisposta dall’amministrazione locale. Forte è l’attesa dei risultati dei tamponi, nella speranza di vedere le tre sedi animarsi nuovamente con la presenza degli alunni dopo il lungo stop alle lezioni in presenza.

