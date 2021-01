Tre famiglie in isolamento a Telti.

Sono tre le persone con una positività accerta al Covid 19 a Telti, mentre i membri delle relative famiglie sono stati presi in carico dal sistema sanitario e sono in attesa di tampone o del suo esito. Nessuno dei tre casi è emerso dallo screening della popolazione scolastica eseguito lo scorso 4 gennaio, che ha dato esito negativo per tutti i tamponi effettuati.

Una situazione relativamente sotto controllo quella del comune gallurese, ma che comunque non deve far abbassare la guardia. Le autorità locali, infatti, raccomandano il mantenimento del distanziamento sociale l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e la costante igienizzazione delle mani.

