La festa per i 100 anni di Antonietta Ciapeddu.

L’olbiese Antonietta Ciapeddu ha festeggiato nei giorni scorsi 100 anni avvolta dall’affetto della sua famiglia. La neo centenaria, che è lucidissima e in ottima forma, è stata festeggiata dalla grande famiglia che ha creato: 4 figli – 2 maschi e 2 femmine -, 8 nipoti – di cui 7 maschi e solo 1 femmina -, e 11 pronipoti.

Sassarese di nascita, Antonietta vive da 80 anni a Olbia, 47 dei quali senza l’amato marito Antonio Senes, deceduto 33 anni fa. Una vita dedicata alla sua numerosa discendenza, che evidentemente riconosce le qualità umane dell’anziana signora. “In questa giornata ti auguriamo di spegnere le 100 candeline non solo per celebrare la tua vita. Ma anche per riconoscere la luce che hai portato in quella di tutti noi“, si legge nella dedica scritta col cioccolato sulla torta dei 100 anni.

