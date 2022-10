Il ricordo dell’ex dipendente di Olbia appena scomparso.

Si chiamava ancora Alisarda quando Antonio Bianco entrò a far parte della storica compagnia aerea. Era il 1966, ovvero durante gli anni del boom della Costa Smeralda e l’ex dipendente, recentemente scomparso all’età di 83 anni, è stato uno dei più storici lavoratori dell’allora neonata compagnia aerea, che ormai non c’è più.

Nella neo compagnia, fino all’anno del suo pensionamento, nel 1996, sotto il nome di Meridiana, era impiegato come capo ufficio paghe. Un pezzo di storia della società, con i suoi trent’anni di servizio durante gli anni d’oro dell’azienda. Un uomo molto stimato dai suoi colleghi, che lo ricordano con affetto. “Era veramente di rara umanità ed allegria, ci lascia un simbolo e un maestro di vita della storia di Meridiana”, dice un ex collega.

Lo ricorda così sua figlia Nadia. “Era un uomo con un carattere forte e deciso, è stato una guida per i suoi due figli – racconta -. Ci ha insegnato l’onestà e la correttezza, che per lui erano valori importanti, soprattutto sul lavoro. Desiderava vederci realizzati e credo ora sia fiero di noi. Durante gli anni lavorativi ha aiutato tantissime persone ed era un uomo simpatico. La sua ironia era molto apprezzata da tutti i suoi colleghi di lavoro”.

Non solo un ottimo lavoratore, contraddistinto per la sua personalità, che si è speso tanto per la sua famiglia, ma era anche un amante della musica. “Amava tanto suonare la sua chitarra classica durante il suo tempo libero – aggiunge la figlia -. Ogni sera, quando rientrava dal lavoro suonava sempre qualcosa per noi. E’ uno dei ricordi più dolci che ho di lui”.

