Anziani alla guida, incontro a Olbia sul progetto Drive Silver

Il progetto Drive Silver a Olbia.

La sicurezza stradale per le persone over 65 è al centro di un importante dibattito, grazie all’incontro dedicato al progetto Drive Silver – Drive Safety, che si terrà domenica alle ore 9:30 nella sala meeting dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda. L’iniziativa, presentata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in collaborazione con Unasca, mira a sensibilizzare e prevenire i rischi stradali che riguardano una fascia della popolazione sempre più numerosa.

Con l’invecchiamento della popolazione, infatti, cresce anche la vulnerabilità degli anziani alla guida, una realtà che rende indispensabile la promozione di politiche e progetti volti a tutelare la loro sicurezza sulle strade. Il progetto Drive Silver si inserisce all’interno del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030), rispondendo così agli obiettivi di prevenzione e sensibilizzazione previsti dalla Direttiva 275 del Dipartimento della Motorizzazione Civile.

Questo incontro si propone di fornire informazioni, aggiornamenti e strumenti utili per ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza stradale per gli anziani, incoraggiando una maggiore consapevolezza riguardo ai rischi legati alla guida in età avanzata. Un passo fondamentale per garantire una mobilità più sicura e consapevole, anche per le persone più mature.

