Due anziani di Olbia cercavano una nota clinica quartese, ed erano in contromano in via Mercalli a Cagliari.

Una coppia di anziani di Olbia ha rischiato grosso la scorsa notte a Cagliari, mentre vagava pericolosamente in via Mercalli alla ricerca di una nota clinica di Quartu Sant’Elena. La strada è una sorta di bretella a scorrimento veloce che unisce il centro di Cagliari al viale Marconi.

A salvarli è stato il pizzaiolo Alessio Congia, che li ha avvisati del grave pericolo che stavano correndo per la propria incolumità. La notizia è stata diffusa da Castedduonline. In un breve video si vede la loro piccola utilitaria Fiat vagare nella strada, fortunatamente deserta per via della tarda ora, e i due anziani disorientati che commentano “non siamo del posto“. Confusi anche dal navigatore satellitare sul cellulare, non erano riusciti a capire di stare percorrendo la via contromano. La fortuna ha voluto che sulla loro strada abbiano incontrato il pizzaiolo.

