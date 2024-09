Arrestato a Budoni, aveva aggredito la sua ex.

Nei giorni scorsi, a Budoni, un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna. L’episodio è avvenuto in via Nazionale, dove, al culmine di una lite, l’uomo avrebbe spintonato la donna, causandole lesioni lievi. Sono intervenuti i carabinieri di Siniscola.

