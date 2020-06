L’arresto da parte dei carabinieri di Olbia.

La notte scorsa i carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto due giovani olbiesi, ventenni con precedenti di polizia, per rapina impropria, lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti in un bar del centro cittadino, dove molti ragazzi si ritrovano ascoltando la musica di un intrattenitore. Proprio quest’ultimo improvvisamente veniva aggredito dai due che gli sottraevano un microfono per poi, alla sua reazione, replicare con violenza procurandogli alcune lesioni ed escoriazioni, giudicate successivamente guaribili in sette giorni.

L’intervento dei carabinieri, richiesto al numero di emergenza 112, consentiva di individuare i responsabili, ancora sul posto all’arrivo delle due pattuglie. All’atto del controllo i due giovani in tutta risposta aggredivano i militari operanti con spintoni e pugni, e pertanto venivano arrestati e condotti presso la caserma di Poltu Quadu. I due sono stati trattenuti per la notte in camera di sicurezza a disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che nella mattinata odierna ha disposto il regime di detenzione domiciliare. Per inciso, uno dei due era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e a quell’ora non poteva trovarsi fuori dalla propria abitazione.

