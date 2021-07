Nuove vie a Olbia.

Nella mappa di Olbia si aggiungono nuove vie. Sono 5 i quartieri e le frazioni interessate all’aggiornamento dello stradario da parte del Comune. Si tratta di Basa, Sacra Famiglia, Ruinadas, Tannaule, la frazione di Putzolu.

Nel quartiere Tannaule nasce via Callisto. La nuova strada sorgerà nel tratto sterrato parallelo alla via Giove. Ad essa, accanto alle altre vie dei pianeti, si aggiungono anche via Galatea e via Venere.

Alla Sacra Famiglia viene istituita via Iran, che si collega al nuovo tratto di via Moldova, fino alla nuova rotatoria di via Imperia. Nel quartiere Ruinadas, nella nuova lottizzazione, si aggiungono altri nuovi toponimi. Nasce la nuova bretella di via dei Girasoli. Rivoluzione della viabilità anche in località Basa, dove sorgeranno nuovi collegamenti, come via Lubiana e via Mosca. Anche a Putzolu sorgeranno altre nuove denominazioni. Nella frazione nasce, infatti, il tratto di via Stazzu Muzzurru.

