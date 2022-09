Nuovo asfalto nella zona industriale di Olbia.

Il Cipnes Gallura ha avviato nel suo distretto produttivo consortile di Olbia, comunemente conosciuto come zona industriale, le opere di completamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza idrogeologica di numerose strade. I lavori serviranno per la scarifica, la bitumazione e la nuova segnaletica orizzontale delle seguenti vie: Via Mincio, via Israele, Rotonda Pedra Niedda, via Congo, via Arabia Saudita, via Namibia, via Uganda, via Ruanda, via Indonesia tratto est, via Indonesia tratto ovest, via Guinea.

Le opere hanno una copertura di 700mila euro. Il finanziamento è della Regione Sardegna. Con la delibera della giunta regionale, la Regione ha destinato sovvenzioni a favore dei consorzi industriali provinciali, come il Cipnes per la Gallura, per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di sviluppo.

Precedentemente i lavori di manutenzione avevano interessato altre vie del distretto produttivo consortile, tra cui via Angola, via Mincio tratto nord, via Madagascar e traverse, viale Italia e relative rotatorie, rotonda Europa e rampe di collegamento. Le opere attualmente in corso, che renderanno ancora più funzionale l’area di sviluppo produttivo di Olbia, andranno avanti fino al 6 novembre 2022.