Calcio, i risultati delle squadre Galluresi in Eccellenza

San Teodoro-Porto Rotondo sconfitto, continua la cavalcata del Budoni.

Calcio Budoni 2 – Bosa 0

Il Budoni sta confermando le attese pre-campionato, che la volevano squadra ammazza-campionato, confermandosi in cima alla classifica di Eccellenza a punteggio pieno dopo 6 partite. Contro il Bosa decisive le reti di Scioni e Santoro.

San Teodoro-Porto Rotondo 0 – Ghilarza 1

Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Marini, in casa, contro il Ghilarza, squadra alla portata dei viola, dopo la sconfitta di Villacidro tre giorni fa. Il vantaggio degli ospiti è maturato al 6′, e il risultato di 0 a 1 non è variato fino alla fine della partita, nonostante le diverse occasioni da gol per entrambe le squadre. I viola si trovano al momento in zona playout con 5 punti.

Taloro Gavoi 1 – FBC Calangianus 2

Sechi e Spano decisivi nella partita vinta per 2 a 1 in trasferta dal Calangianus contro il Gavoi, che ha trovato il gol con Sanna. Vittoria importante, che permette al Calangianus di uscire dalla zona calda dei playout, con 6 punti in classifica.