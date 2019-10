L’assemblea degli iscritti del Pd di Olbia.

Assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Olbia mercoledì 30 ottobre al Blu Marine in zona Industriale. Il partito si riunisce a seguito della definizione di un percorso di unificazione dei due circoli deliberato da entrambi i direttivi nelle scorse settimane.



La riunione sarà aperta anche a tutti gli amici e simpatizzanti che vorranno tesserarsi per l’anno 2019.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del consigliere regionale Giuseppe Meloni e del capogruppo in Consiglio Comunale Rino Piccinnu.

In occasione dell’assemblea verrà analizzata la situazione politica cittadina e le principali problematiche (lavoro, Ambiente, rischio idrogeologico).

I lavori si svolgeranno con le seguenti modalità: ore 17 apertura tesseramento, ore 18 apertura assemblea e dibattito degli iscritti.

