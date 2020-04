Un’iniziativa gratuita a Olbia.

In un momento in cui è difficile trovare assistenza anche per piccoli problemi con l’energia elettrica o con il contatore è stato attivato un numero verde gratuito che offre supporto. L’iniziativa da parte dell’associazione RicreAttiva II e III età di Olbia offre un servizio di teleassistenza, con particolare attenzione verso gli anziani che sono più a rischio in caso di esposizione.

Per chi è senza corrente, per rianimare il salvavita o per avere semplicemente aiuto, il numero da contattare è il seguente: 800 692 217. Un’iniziativa utile che può aiutare a risolvere i piccoli problemi del contatore, anche se a distanza. Basta una telefonata per avere una prima assistenza.

(Visited 90 times, 90 visits today)