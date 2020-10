Il compleanno dell’associazione Gaia.

L’associazione Gaia di Olbia festeggia i 31 anni di attività. Un traguardo importante per una realtà sempre in prima linea nella prevenzione dei rischi per il territorio e nel volontariato. Gaia è l’associazione della Protezione Civile nata il 13 ottobre del 1989 grazie alla caparbia iniziativa di un gruppo di cittadini, a seguito dei tragici eventi avvenuti in Gallura nell’agosto di quell’anno.

Il nome scelto ,“Gaia”, richiama la terra e i suoi problemi ambientali. Ed è di questo, da 31 anni, che si occupano i 30 volontari dell’associazione, con attività che vanno dal controllo del territorio, all’attivazione di soccorso in caso di necessità, all’attività di previsione e prevenzione dei rischi e tante altre azioni rivolte alla collettività.

Gaia partecipa ogni anno alla campagna antincendio e organizza il campo scuola della Protezione civile. Il mese scorso si è tenuto anche il rinnovo del direttivo dell’associazione. Fabrizio Murgia è stato eletto presidente, Roberto Alberti vicepresidente, Michela Deiana responsabile logistica, Sara Canu segretaria, Marco Angeli vice segretaria, Piero Altamira alla contabilità, Nicola Mura responsabile mezzi ed attrezzature, Flavia Alberti coordinatrice e Gianluigi Vaccaro coordinatore.

L’associazione è stata impegnata anche durante l’emergenza Covid con la sanificazione delle strade, la consegna delle mascherine, il montaggio delle tende agli ospedali e in supporto logistico allo sbarco dei migranti dalla nave Alan Kurdi.

