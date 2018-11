Olbia, un’aula multimediale in ricordo delle vittime dell’alluvione

La cerimonia martedì 20 novembre.

Il Rotary Internationa Distretto 2080, organismo che sovraintende nel territorio del Lazio e della Sardegna all’attività del Rotary International, coordinato nel 2013-14 dall’allora governatore Pier Giorgio Poddighe, in occasione della tragica alluvione del novembre 2013, promosse una raccolta fondi tramite la piattaforma di Rete del Dono al fine di realizzare in favore delle popolazioni dei territori colpiti delle opere o iniziative a loro utili.

Con il ricavato di quella sottoscrizione è stata realizzata a Posada una colonia estiva che è stata dedicata all’ispettore della Polizia di Stato Gianluca Tanzi perito in quella tragica circostanza, già operativa dal 2015, mentre martedì 20 novembre 2018 alle ore 10 e 30 ad Olbia presso la scuola media Diaz, nella sezione Staccata di Isticadeddu sita in Via James Joyce, verrà donata in ricordo delle vittime dell’alluvione un’aula multimediale mobile.

Presenzieranno alla cerimonia oltre alle autorità civili del territorio, il Governatore del Rotary International Distretto 2080 Patrizia Cardone, il dirigente Scolastico della scuola Diaz Fabiola Martini, e gli oltre 300 alunni dell’istituto che beneficeranno di questa donazione.

