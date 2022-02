Auto in fiamme a Olbia.

I vigili del fuoco di Olbia stanno intervenendo in via Londra per l’ennesimo incendio di un’auto. Il celere intervento della squadra di via Basa ha scongiurato che le fiamme si propagassero ad altre automobili.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri della locale stazione per le indagini di rito. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.