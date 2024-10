Auto a folle velocità, l’allarme dei residenti di via Grecia a Olbia

Le auto a folle velocità in via Grecia a Olbia.

In via Grecia, nel quartiere di zona Bandinu a Olbia, i residenti sono preoccupati per l’elevata velocità delle auto. La strada, parallela allo Stadio Nespoli e frequentata poiché collega importanti arterie cittadine come via Lupacciolu, via Imperia e via Roma, è soggetta a traffico intenso. Tuttavia, il rispetto del limite di velocità di 30 chilometri/orari sembra essere disatteso.

I cittadini esprimono il loro sconcerto per il pericolo rappresentato dalle alte velocità, specialmente in una zona residenziale dove le abitazioni si affacciano direttamente sulla strada. La configurazione della via, con aree di sosta solo su un lato, sembra incentivare l’accelerazione. Questo mette a rischio non solo gli adulti, ma anche i bambini e gli animali domestici, che devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza.

I residenti chiedono maggiore sensibilizzazione e controlli sul rispetto dei limiti di velocità per garantire la sicurezza della comunità. Appelli per interventi più efficaci, come l’installazione di dissuasori o la presenza di segnali stradali più evidenti, sono stati avanzati per prevenire incidenti e tutelare l’incolumità di persone e animali.

