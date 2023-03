Avis Olbia, il nuovo calendario delle donazioni del sangue

Il calendario dell’Avis Olbia.

Dopo i recenti appuntamenti per le raccolte di sangue a Olbia, l’Avis organizza nuove date per le donazioni. Si terranno dal 2 aprile al 25 aprile gli eventi messi in campo dall’associazione olbiese, guidata dal presidente Gavino Murrighile.

La prossima raccolta del sangue si terrà il 2 aprile a Sant’Ignazio Olbia, mentre il 3 aprile nell’azienda Bibite Laconi in zona industriale. Segue l’appuntamento del 5 aprile al Malp Bar e l’8 aprile a Sacra Famiglia, pizzeria Margiò. L’ultima raccolta sarà il 25 aprile a Porto Rotondo, presso la fiera nautica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui