L’Avis Olbia a scuola con lo scientifico Mossa

Gli studenti, con professori e preside, del liceo scientifico Mossa hanno collaborato con l’Avis di Olbia per una raccolta sangue. “Tutte le donazioni sono importanti. Ma quando sono i giovani a farlo, in modo così partecipato, il tutto assume un valore simbolico ancora più rilevante – commentano -. Un tripudio di bellezza, di colori, di gioia condivisa. Studenti ed insegnanti che si alternavano sulla poltrona “magica”, uniti e spinti dalla stessa leva motivazionale: essere utili alla comunità, restituire il dono della vita”.

“Non finiremo mai di ringraziare il management del liceo scientifico Mossa per l’apporto che garantisce alla comunità – sottolineano dall’Avis Olbia -. Molte prime donazioni e nuovi iscritti: sono certo che tra essi ci sarà la futura classe dirigente della città. E sarà una bella sorpresa, perché questi ragazzi sono uno spettacolo. Ringraziamo il preside, professor Antolini, la prof.ssa Lupacciolu, Onida, Luddi e Crasta, Ragnedda, per essere stati da esempio e traino per i loro allievi, oltre per il costante supporto all’Avis Olbia”.

“Infine è doverose ringraziare la famiglia Careddu e nello specifico Renato, Paolo e Stefano, i quali mettono a disposizione, sempre, il piazzale della loro azienda per permetter all’autoemoteca di sostare e poter lavorare in condizioni ottimali. Un particolare ringraziamento vada allo staff sanitario dell’autoemoteca , che in 4 ore di lavoro e con solo 3 unità hanno visitato 35 ragazzi e raccolto 28 sacche di sangue. Per ultimo, ma non in ordine di importanza, vorrei ringraziare: tutta la squadra Avis, per l’amore e la professionalità con le quali approcciano la donazione, le meravigliose ragazze dell’Avo, che sono parte integrante della famiglia”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui