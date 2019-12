L’iniziativa per il 19 dicembre.

I Babbi Natale entrano in corsia per portare doni e un sorriso in ospedale e nelle case di accoglienza: gli ospiti della Casa famiglia e gli utenti e gli operatori del Centro diurno del Centro di salute mentale (Csm) dell’Ats-Assl Olbia hanno organizzato per il prossimo giovedì un invasione di Babbi Natale nelle corsie dell’ospedale e in alcune strutture socio-riabilitative della città.

Gli ospiti della Casa famiglia e del Centro diurno, travestiti da Babbo Natale, il prossimo 19 dicembre visiteranno i reparti di Pediatria e del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, ma anche la Casa protetta “Bambin Gesù”, la Comunità per minori “Istituto San Vincenzo” e il Centro di accoglienza per stranieri di Olbia, portando agli ospiti una ventata di allegria e dei piccoli doni realizzati durante l’anno nel corso dei laboratori creativi del Csm.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso portato avanti dagli operatori del Centro di Salute mentale della Ats Assl Olbia, volto a favorire lo scambio tra i cittadini e le persone che vivono il disagio mentale, andando a ridurre il senso di solitudine e isolamento, tipico delle persone con disturbi psichiatrici. L’evento ha inoltre lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, andando inoltre a regalare un sorriso a chi in questo momento affronta le festività natalizie lontano dalle proprie case e dagli affetti.

