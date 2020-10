Una discarica abusiva a Bados.

Spunta una discarica a Bados. Una delle spiagge più frequentate di Olbia durante la stagione estiva, si ritrova in totale abbandono a poche settimane dalla fine del caldo.

Qualcuno, in questi giorni, ha anche gettato una serie di rifiuti di ogni tipologia. A fare la brutta scoperta un passante della zona, che non rinuncia mai alla passeggiata pomeridiana. Nelle immagini immortalate si vedono cibo, bottiglie, coperte, una tenda, sacchetti e tanta plastica.

Non è la prima volta che Bados e il quartiere di Pittulongu vengono assaltati dagli incivili e spesso ai residenti tocca farsi le maniche per pulire la sporcizia tra i cespugli e nelle strade. Ma Come si fa ad abbandonare tutti questi rifiuti in un paradiso simile?

