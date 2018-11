Appuntamento per martedì 4 dicembre.

Il 4 dicembre, presso la sede dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo in Via Porto Romano 11 a Olbia, si svolgeranno le visite guidate alla mostra “Soffia! Balene e Delfini del Santuario Pelagos!”, allestita dall’Associazione Sea Me Sardinia onlus in occasione dell’evento “Storie di un attimo”- 7° festival popolare della fotografia” e visitabile già dal 10 novembre.

La mostra presenta le immagini e i video realizzati dai ricercatori Sea Me Sardinia durante le attività di progetti di ricerca sui cetacei pelagici in corso in Sardegna dal 2010.

I visitatori saranno accompagnati dai ricercatori e gli educatori dell’associazione in un ideale viaggio in mare ripercorrendo, con l’aiuto di una mostra fotografica, le specie che è possibile incontrare dalla costa fino al largo. I biologi presenteranno l’evoluzione e gli adattamenti dei cetacei attraverso alcuni reperti ossei di balenottere, delfini e capodogli ed infine, attraverso il percorso acustico “Le voci dell’oceano”, aiuteranno a comprenderne la biologia e i rischi cui sono sottoposti, attraverso l’ascolto dei suoni registrati sott’acqua, i canti delle balene e i rumori antropici che l’uomo diffonde sott’acqua. Gli incontri saranno anche occasione per parlare del Santuario Pelagos e del ruolo della ricerca in Sardegna nella conservazione dei cetacei.

Durante la mattina del 4 dicembre le visite guidate saranno dedicate alla scuola elementare del I° circolo di Olbia, sedi di via Nanni e San Simplicio mentre, a partire dalle 16 e 30, saranno aperte alla cittadinanza e al grande pubblico, e saranno guidate in lingua italiana e inglese. Ingresso libero e gratuito.

