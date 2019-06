Appuntamento per il 29 giugno.

Arriva il primo spettacolo di Claudio Rocco e Desirèe Rocco, dopo il ritorno in Sardegna. L’appuntamento con “Il Grande Show” è per sabato 29 Giugno alle ore 21.30 presso l’Anfteatro di Porto Rotondo.

il Grande Show è un grande spettacolo frutto di un anno d’impegno, dedizione, sacrificio, applicazione, disciplina e organizzazione per allievi e famiglie.

Da settembre a giugno, con costanza e perseveranza, tutti i protagonisti, di ogni età, sono stati coinvolti per mettere in scena uno spettacolo capace di emozionare e divertire, sbalordire e gratifcare. Le luci della ribalta, il palcoscenico, i costumi di scena, il trucco, sono i punti fermi, capaci di alimentare la passione e la voglia di esibirsi con la consapevolezza che ogni tassello è fondamentale per la riuscita di un Grande Show.

Per relizzare un Grande Show, per alimentarne la magia, occorrono professionalità diverse e impeccabili: scenografi, costumisti, attrezzisti, coreografi, ballerini, registi, tecnici del suono e addetti al palco. Tutti insieme per creare momenti unici che alimentano la passione.

Il Grande Show di Claudio Rocco e di Desirèe Rocco, impegnerà piccoli ballerini dai tre ai sette anni coinvolti dal Gioco Danza, capaci di interagire con i colleghi un po’ più grandi di otto e dodici anni e con ballerini più adulti.

