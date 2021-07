Il progetto didattico per i bambini a Olbia.

Un viaggio per andare alla scoperta della storia e dei tesori ambientali di Olbia e del suo meraviglioso golfo. L’associazione culturale Sas Janas, presieduta da Claudia Pirina, ha dato vita a un nuovo progetto didattico intitolato “Noi, il bosco e il mare”, finanziato dall’assessorato comunale alla Cultura e rivolto ai bambini di una età compresa tra i 3 e i 12 anni.

Un nuovo percorso pensato e organizzato con lo scopo di far conoscere anche ai più piccoli le ricchezze della città, del suo mare e anche del suo fiume. La prima tappa, che si è svolta nei giorni scorsi, è stata intitolata “Il fiume incontra il mare”. I bambini hanno infatti navigato a bordo del battello dell’associazione Insula Felix e hanno visitato l’area della foce del Padrongianus, un luogo molto ricco dal punto di vista della biodiversità e nel quale vivono numerose specie animali, dal Martin Pescatore al Germano Reale, e dove crescono anche diverse specie vegetali.

Nei giorni successivi è stato il momento del laboratorio “Mare e conchiglie”, basato sulla ricerca e sulla catalogazione delle conchiglie mediterranee, e di una seconda escursione in battello dal titolo “Vita da marinai”, con sosta in quello che è uno dei simboli della città di Olbia: il faro di Isola Bocca. Inoltre i bambini, insieme alla guida ambientale Gae Giulia Falchi, hanno preso parte a una attività di birdwatching, con l’obiettivo di osservare i comportamenti dei volatili che popolano il golfo olbiese.

Un altro divertente incontro è stato infine organizzato alle mura puniche di via Torino, nel centro città, dove l’archeologa Letizia Fraschini, oltre a illustrare la storia dell’antico monumento, ha svelato ai piccoli partecipanti i segreti del mestiere dell’archeologo. Presente per l’occasione anche l’assessora comunale alla Cultura Sabrina Serra, che ha espresso piena soddisfazione per il progetto didattico promosso da Sas Janas. L’iniziativa dell’associazione olbiese proseguirà nelle prossime settimane, sempre nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

