I bambini di una scuola di Olbia alla scoperta dei dolci tipici sardi

Il laboratorio dei bambini di una scuola di Olbia.

Un nuovo e affascinate viaggio nel mondo dei dolci tipici dell’isola. I bambini delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto San Vincenzo di Olbia sono stati i protagonisti di una nuova tappa del progetto didattico “Viaggio nei saperi e sapori della Sardegna”, organizzato dall’associazione Sas Janas, presieduta da Claudia Pirina, con il contributo dell’assessorato comunale alla Pubblica istruzione, guidato da Sabrina Serra.

Cominciato a dicembre e terminato a gennaio, il progetto si è basato su una serie di incontri con l’obiettivo di promuovere tra i più giovani la storia e i simboli della tradizione culinaria della Sardegna. Guidati dai volontari di Sas Janas e dalle insegnanti Chiara Salaris, Loredana Versace e Silvia Nieddu, i bambini della scuola di Olbia San Vincenzo, con sede in via De Filippi, hanno preparato e confezionato loro stessi numerosi e gustosissimi guelfos nelle loro classi per l’occasione trasformate in piccoli laboratori artigianali.

